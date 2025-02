Alfonso aveva ragione Grande Fratello il segreto su Mariavittoria e il caos | spuntano novità

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’ultima puntata delha riservato un vero colpo di scena grazie aD’Apice, che prima di essere eliminato ha sganciato una rivelazione destinata a cambiare gli equilibri della Casa. Il concorrente napoletano ha dichiarato che nel mese di dicembre lui e Maria Vittoria Minghettino stretto un accordo per iniziare una relazione. Il problema Lei all’epoca era ancora impegnata con Tommaso Franchi, che stava attraversando un momento difficile, motivo per cui non se la sentiva di lasciarlo. La confessione ha lasciato tutti di stucco, ma quello che ha davvero fatto esplodere la polemica è il fatto che, sui social, stanno emergendo video che confermano la versione di.Durante la diretta, Maria Vittoria ha categoricamente negato le accuse, affermando chesi stesse inventando tutto.