Alessandro Alfieri è il nuovo capo dei riformisti Pd | Schlein ricordi a Conte che stiamo dalla parte delle democrazie liberali non di Trump – L’intervista

Le diverse anime che compongono il centrosinistra sembrano sempre più distanti da quella che dovrebbe essere una coalizione solida. Bastano poche parole fuori luogo per far scricchiolare un’alleanza. O quantomeno per creare uno scossone. E si è visto ieri, con l’acceso scontro tra la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, storica esponente del Pd, e l’eurodeputato pentastellato Gaetano Pedullà, che ha accusato Picierno di essere «un’infiltrata fascista nella sinistra». Ma, ilcoordinatore di Energia Popolare, la corrente riformista interna al Partito Democratico fino a poco fa guidata da Stefano Bonaccini (come riformista è Picierno), senatore alla seconda legislatura, di questo non è preoccupato: «Il confronto, anche aspro, facciadella dialettica democratica».