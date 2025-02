Fanpage.it - Alena Seredova su Gianluigi Buffon: “Non credo alla famiglia allargata, non potrei mai fare una tavolata di Natale con lui”

Leggi su Fanpage.it

La modella racconta la separazione daal podcast di Diletta Leotta: "rgata con lui? Mai. Per i nostri figli, è molto più sano così piuttosto che stare tutti insieme coi sorrisi stretti. Non sarei me stessa". E non nomina mai Ilaria D'Amico.