Alcaraz sorpreso da Nardi | A un tratto ha iniziato a giocare da n 1 e sentivo di non poter fare nulla

Dopo la vittoria in tre set su Lucanegli ottavi di finale dell’ATP di Doha, lo spagnolo Carlos, numero 3 del mondo e prima testa di serie del torneo qatariota, ha analizzato il match a Tennis TV, elogiando l’italiano, capace di strappargli un set, il secondo, risalendo dall’ 1-4.Lo spagnolo ha parlato di quanto accaduto sul 6-1 4-1: “Stavo giocando bene in quel momento, poi all’improvviso lui haad un livello più alto di quello che aveva mostrato nella partita. Il punteggio era 4-1 40-40, poi abbiamo giocato un paio di buoni scambi, mahacome se fosse il numero 1 del mondo. Sinceramente, in quel momentodi non, quindi quello che ho cercato diè stato continuare a combattere il più possibile, restare mentalmente forte qualsiasi cosa potesse accadere“.