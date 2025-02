Oasport.it - Alcaraz perde un’occasione a Doha: solo una manciata di punti recuperati a Sinner nel ranking ATP

Carlosè stato sconfitto da Jiri Lehecka nei quarti di finale del torneo ATP 500 didopo due ore e dieci minuti di grande battaglia. Lo spagnolo aveva saputo recuperare dopo il primo set e si era issato sul 4-2 nel terzo parziale, ha avuto a disposizione una palla break e poi all’improvviso è crollato: il ceco ha strappato il turno di battuta al rivale in due occasioni ed è riuscito a imporsi con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-4.Il numero 3 del mondo, che era reduce dal trionfo nel torneo ATP 500 di Rotterdam, si era presentato a questo appuntamento con il chiaro obiettivo di accorciare le distanze nei confronti di Jannike di recuperare terreno prezioso al numero 1 delATP. L’iberico non aveva infatti fatto mistero di aver fiutato la possibilità di riportarsi in vetta alla graduatoria internazionale dopo la squalifica di tre mesi concordata tra l’altoatesino e la WADA.