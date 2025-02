Oasport.it - Alberta Santuccio: “Da campionessa olimpica, ora le avversarie mi affrontano diversamente”

è stata protagonista di uno dei momenti più memorabili dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 per i colori azzurri, regalando all’Italia una storica medaglia d’oro nella gara a squadre di spada femminile dopo una finale al cardiopalma con la Francia padrona di casa al Grand Palais. La nativa di Catania classe 1994 aveva disputato un ottimo assalto, mettendo a segno poi la stoccata decisiva al minuto supplementare sul 29-29 contro Mallo-Breton per consegnare al Bel Paese un prezioso titolo a cinque cerchi.“Come prestigio la mia medaglia più bella è stata sicuramente quella di Parigi. È l’emozione più grande, che ogni atleta spera di poter vivere quando comincia a praticare uno sport. La gara a squadre di Parigi è stata sicuramente la più emozionante, però allo stesso tempo anche quella di Tokyo 2021, in cui facevo la quarta, è stata importante perché si è rivelata un po’ la gara della svolta.