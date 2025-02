Ilgiorno.it - Alberi di nove comuni al setaccio. Si cercano tracce del tarlo asiatico

Lo scorso anno, al termine delle operazioni di bonifica, gli esperti erano stati chiari: "Il monitoraggio dovrà continuare per anni". E dodici mesi dopo, ecco che i tecnici tornano all’opera per verificare la presenza e la diffusione del, il parassita capace di svuotare glidall’interno. L’anno scorso, tra febbraio e giugno, a Bergamo e nei paesi vicini oltre 500erano stati abbattuti (203 solo nel territorio del capoluogo orobico), ammucchiati lungo il fiume Brembo a Treviolo, cippati e trasformati in montagne di segatura poi smaltite negli inceneritori. Il numero di piante tagliate è stato alto perché come misura di sicurezza si decide un abbattimento a tappeto di tutti gliin un raggio di cento metri attorno a quello trovato infetto, in quanto il, una volta uscito da un tronco, ha l’abitudine di girare attorno fino a raggiungere piante vicine.