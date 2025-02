Laprimapagina.it - Al Vespro

Leggi su Laprimapagina.it

AlVINCENZO CALAFIORE All’imbrunire, gli ultimi raggi solari entrano in casa colorandola di rosso.Seduto al tavolo cerco di leggere un buon libro, sorseggiando un buon cognac, senza riuscirci, perché la memoria martella la mente con i suoi incantesimi.Non conoscevo tutti i suoi aspetti.Quando si è giovani non c’è il tempo di rimanere con lei e ascoltarla. Ma, a questa età mia, pigra e svogliata, il tempo è divenuto prezioso, importante, tanto da non sprecarlo.Questa è il tempo della ponderatezza, è un tempo di sospensioni e quindi si può dare ascolto e tempo alla memoria, lasciando alla “ grande vecchia” la possibilità di proporre le sue narrazioni.Non è rimpianto. Non è di rimpianto che si tratta.Mentre continua nelle sue stesure, la memoria, cerco di figurarmi il mio giudice, che leggerà la mia vita senza giudicarmi.