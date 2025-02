2anews.it - Al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano Paolo Caiazzo in “I promessi suoceri”

Leggi su 2anews.it

è in scena alDedicon il nuovo spettacolo “I”. IlDedi, sito in via Giuseppe Verdi n. 25-37, diretto artisticamente da Roberta Stravino, ospita il debutto del nuovo spettacolo di un artista molto amato dal pubblico. Dal 20 al 23 .