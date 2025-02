Lanazione.it - Al teatro Dovizi di Bibbiena è in arrivo Robin Hood

Arezzo, 20 febbraio 2025 – Ildiprosegue la Stagione Teatrale dedicata ai più piccoli “Uomini delle Stelle” curata da NATAe Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, in collaborazione con Comune di. Domenica 23 febbraio alle 16.30 andrà in scena lo spettacolo “NEL CASTELLO DI NOTTINGHAM” della compagnia I Guardiani dell’Oca. In scena gli attori Tiziano Feola e Zenone Benedetto insieme ai pupazzi creati da Ada Mirabassi. Testo e regia Zenone Benedetto. Nell’affascinante mondo dell’Inghilterra medioevale,e la sua allegra compagnia, immersi nel verde fantastico e magico della Foresta di Sherwood, tentano di opporsi eroicamente alle cattiverie del perfido Principe Giovanni, detto il senza terra”, e del suo fedelissimo e cattivissimo Sceriffo di Nottingham.