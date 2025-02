Lanazione.it - “Al posto dell’ex mobilio portiamoci le prostitute”. Polemica per la proposta in consiglio comunale

Ponsacco, 20 febbraio 2025 – Stupore, che sfocerà sicuramente in, per le parole indi Massimo Baldacci, eletto con la maggioranza ma ora esponente di un gruppo misto di cui è unico componente, che durante il dibattito sul rilancio del centro storico di Ponsacco ha affermato che per lui, pur di portare gente sul corso: “Si potrebbe aprire anche un postribolo, c'è la ex mostra delche è vuota” . Richiamato dal presidente delcomune Roberto Russo all'uso di termini appropriati, il consigliere Baldacci ha rincarato la dose: "Postribolo vuol dire casino, oppure pensa il presidente che certi argomenti siano intoccabili, guardi che p. ce ne sono tante dappertutto e tenerle per la strada non credo sia civiltà. Se c'è la possibilità di dare cibo, spazio, opportunità pur venga qualsiasi tipo di attività se serve a ridar vita al corso - ha concluso Baldacci - Il problema io l'ho sollevato tanti anni fa.