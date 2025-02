Ilrestodelcarlino.it - Al Modernissimo di Bologna una mostra su Georges Simenon: quando inizia e cosa vedere

, 20 febbraio 2025 — Si chiama "Otto viaggi di un romanziere" ed è il titolo di una mostra dedicata al noto scrittore belga Georges Simenon, scomparso nel lontano 1989, noto a tutti per essere l'inventore della figura di Jules Maigret, il noto commissario di polizia francese. E' in programma in Piazza Maggiore, alla Galleria Modernissimo, dal prossimo 10 aprile all'8 febbraio 2026. L'esposizione è allestita dalla Cineteca di Bologna e vede la cura di Gian Luca Farinelli e John Simenon (figlio di Georges Simenon). Arriva nel capoluogo emiliano dopo un lavoro decennale svolto sull'archivio custodito da John, e vede il sostegno istituzionale del Comune bolognese, della Regione Emilia-Romagna e del ministero della Cultura in collaborazione con Adelphi Editore.