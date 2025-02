Ilnapolista.it - Al Khelaifi definito «tiranno» dagli altri presidenti della Ligue1: «Ti sfugge un concetto che si chiama conflitto di interessi»

L’Équipe ha pubblicato mercoledì la trascrizione di un acceso incontro tra iLigue 1, svoltosi nell’estate del 2024, sulla futura ripartizione dei diritti televisivi. Le discussioni evidenziano un’enorme tensione e una vera e propria frattura tra diversi leader. La vera guerra è tra Al, presidente Psg e di BeIn Sport, e il resto dei.La trascrizione riguarda un “famoso” incontro del 14 luglio 2024 tra i membri del consiglioLigue 1, giorno in cui i dirigenti dei club hanno concordato il principio di affidare la trasmissione del campionato a Dazn (per otto partite su nove ogni giorno) e a beIN Sports (per l’ultima partita).Innessuno vede di buon occhio AlL’incontro, organizzato tramite videoconferenza, è iniziato con un’invettiva del presidente del Reims, Jean-Pierre Caillot contro le fughe di notizie sulla stampa e il progettorete Lfp difeso da alcuni come John Textor (presidente del Lione).