Al Grande Fratello Scoppia il Corna-Gate: I Social Non Perdonano!

Alfonso D’Apice svela un segreto che forse non avrebbe dovuto proferire. I, però, portano alla luce prove inaspettate. Ecco che cosa è successo!Aluna nuova bufera: Alfonso D’Apice ha rivelato un segreto scottante sul suo rapporto con Maria Vittoria Minghetti, gettando ombre sulla sua relazione con Tommaso Franchi. I, come sempre, none portano alla luce prove che sembrano confermare tutto.Durante l’ultima puntata, poco prima della sua eliminazione, Alfonso ha svelato un dettaglio inaspettato: lui e Maria Vittoria si erano messi d’accordo per avviare una relazione, nonostante lei fosse ancora sentimentalmente legata a Tommaso. La ragazza, tuttavia, ha negato tutto in diretta.Peccato che il web non dimentichi. In rete, infatti, sono riemersi video sospetti in cui i due concorrenti parlano in codice, lasciando intendere un’intesa nascosta.