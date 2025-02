Anteprima24.it - Al Gallucci “Festa provinciale del Rugby”: socializzazione, spirito di gruppo e rispetto delle regole

Tempo di lettura: 2 minuti“Vogliamo trasmettere ai ragazzi i nostri valori dello sport quale momento di inclusione”. Il presidente diFactory, Enzo Rapuano, dando avvio al campoalladelha voluto sottolineare ai circa duecento ragazzi di numerosi istituti scolastici presenti quello che sorregge in realtà il movimento sportivo ed in particolare il gioco della palla ovale.La giornata è stata promossa dal Comitato regionale della Federazione italiana, in collaborazione con le societàFactory Benevento e UsBenevento, e con il supporto del Comune di Benevento, nell’ambito del progetto “Enti scolastici in rete per un’attività di gioco sport riconosciuta da Fir”.La manizione ha coinvolto gli istituti comprensivi Torre, Pascoli, Sant’Angelo a Sasso, Settembrini e Ip La Salle nel contesto della sensibilizzazione alla formazione sportiva in particolare per quanto attiene la disciplina dele l’avviamento alla sua pratica.