Ilrestodelcarlino.it - AirPods Pro come nuove con i Gommini di ricambio e il kit di pulizia a 6€ su Amazon

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Hai perso idelle tuePro o vuoi semplicemente unpiù comodo? Con questo set da 3 paia di cuscinetti in silicone di alta qualità e kit dia soli 6,99€, le tue cuffie torneranno, garantendoti il massimo comfort e un'ottima aderenza all'orecchio. Un prezzo davvero microscopico per tantidie una penna specifica per lainterna delle tue, che gli allungherà la naturale "vita elettronica". Scopri la promozione e corri a fare tuo tutto il kit. Acquista il kit e iper 6€ Non solodi, ma anche una penna per laper leQuestidisono pensati per adattarsi perfettamente allePro ePro 2, migliorando l'isolamento acustico e offrendo una vestibilità stabile e confortevole.