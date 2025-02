Dailyshowmagazine.com - AI e Futuro: Intervista a Matteo Sinigaglia su Intelligenza Artificiale e Innovazione nelle Aziende

Leggi su Dailyshowmagazine.com

Benvenuti a una nuova puntata del podcast “Lo Scaffale”, lo spazio dedicato ai libri, alle idee e alle conversazioni con protagonisti del mondo della cultura e dell’. In questa puntata abbiamo avuto il piacere dire, Direttore Generale di Forema, per parlare del suo nuovo libro “AI Experience: In viaggio con 1010”, una guida pratica per manager enel mondo dell’.L’tra Opportunità e Sfide per leL’IA è ormai parte integrante della nostra quotidianità, ma spesso viene percepita come un fenomeno lontano e complesso. Nel suo libro,affronta questo tema in maniera chiara e accessibile, spiegando come l’non sia solo ChatGPT, ma un intero ecosistema di strumenti e metodologie in grado di trasformare il mondo del lavoro.