Aggressione a personale sanitario, è allarme nel Salento. Ancora un caso

Un uomo, residente a Torino, di 48 anni è stato arrestato ieri pomeriggio, mercoledì 19 febbraio 2025. Secondo i carabinieri di Cutrofiano, infatti, è lui il responsabile dell'aggressione a una guardia medica avvenuta nel comune salentino, la notte del 18 febbraio scorso. Dopo essersi fatto visitare, l'uomo avrebbe iniziato a insultare e malmenare il dottore, che ha subito lesioni guaribili in 7 giorni. Secondo le prime indiscrezioni, le violenze sarebbero iniziate quando il professionista ha chiesto al paziente di pagare il ticket (alcune decine di euro) previsto per le visite delle persone che non sono residenti in Puglia. Al momento, il procedimento nei confronti del 48enne è nella fase delle indagini preliminari.