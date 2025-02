Lecceprima.it - Aggredisce e tenta di violentare la moglie, lei lo lascia e lui la perseguita: a processo

LECCE – Maltrattamenti in famiglia,ta violenza sessuale, atti persecutori aggravati, lesioni aggravate, furto aggravato, ingresso abusivo in fondo altrui e danneggiamento continuati. Sono questi i reati dei quali dovrà rispondere un uomo di 47 anni, residente in un comune dell’area.