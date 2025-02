Ilrestodelcarlino.it - Aggiungi un posto a tavola che c’è Lorella Cuccarini

e Giovanni Scifoni (nella foto) sono i protagonisti del musical "un", che andrà in scena al Teatro Valli domani e sabato alle 20,30 e ancora sabato e domenica alle 15,30. Il musical, che nel 2024 ha festeggiato i cinquant’anni dal suo debutto, è una tra le più note commedie musicali di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, scritta tra il 1973 e il 1974 con Iaia Fiastri, liberamente ispirata al romanzo "Dopo di me il diluvio" di David Forrest. Le musiche sono di Armando Trovajoli e la regia originale, di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, è in questo allestimento ripresa da Marco Simeoli. La storia prende il via con la chiamata, da parte di Dio in persona, al parroco don Silvestro, che gli comunica di costruire un’arca, in vista di un nuovo diluvio universale.