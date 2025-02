Bresciatoday.it - Affitto non pagato da mesi: aggredisce un carabiniere e lo spinge giù dalle scale

Lo sfratto si è trasformato in un'aggressione a Cailina, frazione di Villa Carcina. Martedì mattina, quello che doveva essere un "semplice" intervento per liberare un appartamento si è concluso con un arresto per resistenza a pubblico ufficiale, dopo che un uomo ha aggredito l'ufficiale.