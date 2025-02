Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, "la pagherete": volano insulti su Olly e il Festival sui titoli di coda

"Scelgono la regione dove sono stati in vacanza con i parenti e perdono 100 mila euro". Quella di Daniele dalla Liguria e della moglie Diletta si candida a essere nominata "partita più jellata" di tutta la stagione di, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. I due coniugi se ne tornano a casa senza un euro, dopo aver fallito anche alla Regione fortunata. "Grande errore non fidarsi di Lupo che aveva detto: quella uscita di meno è la Valle d'Aosta (calcolo delle probabilità)!", commenta su X una telespettatrice a botta calda, subito dopo idi. "È andata male stasera. a lui porello veniva da piangere.", nota un altro fan. "Lupo aveva ragione Valle d'Aosta!". Ma il vero dibattito tra i cosiddetti "pacchers", i maniaci di, è la scelta musicale di De Martino e autori post-Sanremo: "Il finale senza DUE VITE non è la stessa cosa", protesta una telespettatrice riguardo al passaggio da Due vite di Marco Mengoni (che aveva vinto ilnel 2023) a Balorda nostalgia di, fresco di trionfo.