AEW | Toni Storm manda un chiaro messaggio alla divisione femminile a AEW Dynamite

I fan hanno assistito a diversi segmenti importanti durante l’episodio di AEWdel 19 febbraio. Tra i momenti di spicco della serata, l’intervento di. Da quando è tornata al personaggio di “Timeless”, ha ricevuto una grande spinta, ottenendo un’opportunità per il titoloAEW a Collision: Grand Slam Australia, esattamente ciò di cui aveva bisogno.ha conquistato il titolo mondiale battendo Mariah May in Australia. Questa settimana è apparsa aper inaugurare il suo quarto regno da campionessa. Salita sul ring all’inizio della seconda ora dello show, ha mostrato con fierezza tutto il suo orgoglio.ha raccontato di come, davanti ad amici, familiari ed ex amanti, abbia sconfitto Mariah May in Australia. Ha definito May una “sick bitch” (pazza st***a), ma le ha anche riconosciuto il merito di averle dato la battaglia della sua vita.