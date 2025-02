Zonawrestling.net - AEW: Soddisfazione in casa AEW per gli ascolti di Grand Slam Australia

Il successo dello speciale del sabato seraCome riportato in precedenza, AEWha ottenuto un rating di 0.21 nella fascia demografica 18-49 e 502.000 spettatori, un notevole balzo in avanti rispetto ai numeri abituali di AEW Collision del sabato. Va sottolineato che lo show ha beneficiato del lead-in dell’NBA All-Star Game, che ha contribuito al successo del match d’apertura con un rating nella fascia demografica di 0.38 e un milione di spettatori. Il resto della puntata ha registrato numeri significativamente più bassi rispetto al primo quarto d’ora, anche se bisogna considerare che è andata in onda in una fascia oraria molto più tarda del solito.La reazione di Tony Khan e della dirigenzaSecondo quanto riportato da Fightful Select, Khan e altri dirigenti della compagnia sono molto soddisfatti sia dei risultati ottenuti che dell’opportunità di aver avuto l’All-Star Game come lead-in, oltre che del buzz positivo generato dallo show.