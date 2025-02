Zonawrestling.net - AEW: Rallentamenti nella firma di Mike Bailey per la compagnia

Il matrimonio tra “Speedball”e la All Elite Wrestling non si è ancora concretizzato.una volta lasciata la TNA negli ultimi giorni del 2024 è stato promesso sposo dell’AEW fin da subito.Con la sua presenza già rumoreggiata dal 1 Gennaio 2025,in AEW però non si è ancora visto.Piccoli grattacapi Tra le incertezze legate al suo status spunta un aggiornamento da Sean Ross Sapp di Fightful Select.Secondo Sapp,era previsto si aggregasse alla AEW una volta finite le ultime date con la TNA ad Ottobre, ma ci sono rumors all’interno del backstage AEW che affermano chestia aspettando di procurarsi il visto con la, ma non dovrebbe essere una cosa lunga.non ha ancora combattuto in questo 2025, guardando i dati di Cagematch il suo ultimo incontro è stato al DPW’3rd Anniversary Show l’8 Dicembre 2024.