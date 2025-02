Zonawrestling.net - AEW/NJPW: Gabe Kidd sarà presente nel episodio di Collision

Negli ultimi giorni vi avevamo parlato delle particolari situazioni contrattuali di alcune star dellae potrebbero esserci diverse novità a riguardo. Alcune star come Zack Sabre JR. estarebbero lavorando attraverso semplici accordi verbali e quest’ultimo, attualeStrong Openweight Champion arriverà presto in AEW. Stando a quanto scritto dal profilo ufficiale AEW su Instagram,durante il prossimodi, il prossimo sabato notte. Di seguito, il post che annuncia l’arrivo del wrestler:“IlStrong Openweight Champion,a AEW! Scopri cosa farà QUESTO SABATO a Phoenix, Arizona!” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Elite Wrestling (@aew)