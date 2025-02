Zonawrestling.net - AEW: Mercedes Moné vicina a una nuova difesa titolata a Revolution?

ha mantenuto il suo titolo AEW TBS a Grand Slam: Australia contro Harley Cameron e ora la “CEO” ha già la sua prossima sfidante. Durante l’episodio di Dynamite della scorsa notte,stava facendo un’intervista con Renee Paquette quando è andato in onda un video con la star di Stardom, Momo Watanabe, che ha lanciato una sfida per il TBS Championship al pay-per-viewdel prossimo mese a Los Angeles, California.International Women's Cup winner Momo Watanabe calls out the TBS Champion!Watch #AEWDynamite on TBS & MAX@ReneePaquette @Varnado @LexyNair @stardommomo pic.twitter.com/X0qrFgXagF— All Elite Wrestling (@AEW) February 20, 2025 Watanabe era presente a Grand Slam: Australia ed è stata mostrata a bordo ring durante la vittoria dia Brisbane.