Zonawrestling.net - AEW: Bryan Danielson avvistato nel backstage di AEW Dynamite

potrebbe essersi ritirato dalla competizione a tempo pieno, ma ciò non gli ha impedito di farsi vedere in AEW. Durante le registrazioni di AEWa Phoenix, Arizona, “The American Dragon” è statonel, come riportato da PWInsider Elite.Anche se non è apparso nello show, la sua presenza dietro le quinte non è passata inosservata. In passato,ha mantenuto un basso profilo durante le sue visite, rendendo il suo coinvolgimento ancora più intrigante.presente a: Semplice visita o qualcosa di più?Nonostante la riduzione della sua attività sul ring,continua ad avere un ruolo influente in AEW. Resta da capire se fosse presente per motivi di business, input creativi o altro, ma con la AEW sempre pronta a sorprendere, il suo passaggio nelha comunque fatto discutere i fan.