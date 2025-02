Zonawrestling.net - AEW: Ancora storie tese tra MJF e Adam Page, ufficiale il match tra i due per Revolution

Nelle ultime settimanee MJF hanno più volte incrociato le loro strade. Da qualche scontro fortuito nel backstage, ad interviste rubate fino al vero e proprio scontro fisico scaturito la scorsa settimana dopo iltra MJF e Dustin Rhodes, le due stelle made in AEW sono arrivate a collidere per la prima volta in tanti anni. Questa notte i due hanno aperto la puntata di Dynamite, un lungo e duro confronto verbale con tanta security ai lati del ring pronta a prevenire ogni accenno di rissa, già sconsigliato dal rischio multa da parte della dirigenza.“Sono meglio di te e lo sai”Ad iniziare a parlare è stato MJF che ha ricordato la prima volta in cui i due si sono incrociati, il primodella storia della AEW, la Casino Battle Royal vinta daproprio quando MJF era convinto di avere la vittoria in pugno.