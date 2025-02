Dayitalianews.com - Adrano, festeggia i ‘domiciliari’ con amici e fuochi d’artificio, poi posta sui social: rientra in carcere

Una grande festa in compagnia di parenti eperre il ritorno dala casa, non per la fine della pena, ma per aver ottenuto la sostituzione della misura della custodia cautelare incon quella degli arresti domiciliari. Le immagini deimenti sono state condivise persino suinetwork con un video che non è sfuggito alla visione degli agenti della Polizia di Stato.I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza dihanno subito riconosciuto ilto, un pregiudicato adranita di 29 anni, dal momento che, soltanto un’ora prima della festa, gli avevano applicato il braccialetto elettronico, come disposto dall’Autorità Giudiziaria a seguito della concessione della misura cautelare meno afflittiva rispetto al, dove si trovava ristretto da tre anni per traffico di sostanze stupefacenti per conto di un’organizzazione mafiosa.