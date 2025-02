Iltempo.it - Adm, il direttore Alesse in Bahrein firma Intesa per cooperazione doganale

Ildell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto, hato oggi a Manama un importante accordo con il Presidente delle Dogane, lo sceicco Ahmed bin Hamad Al Khalifa. L'tecnica tra le Dogane italiane eite ha l'obiettivo di migliorare latra il nostro Paese e il Regno grazie allo scambio di esperienze, di facilitare il commercio internazionale con metodi di controllo tecnologicamente all'avanguardia, di garantire la sicurezza per i cittadini e gli operatori economici. L'Italia è per iltra i principali partner commerciali in Europa. Per le aziende italiane si prospettano diverse opportunità, non solo nei settori “tradizionali” del Made in Italy, ma anche nel campo dell'ingegneria, delle infrastrutture e della cantieristica navale.