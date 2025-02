Juventusnews24.com - Adeyemi Juve, riallacciati i discorsi con i suoi nuovi rappresentanti! I bianconeri gli hanno fatto questa promessa

Ci sono novità molto importanti per quanto riguarda Karim Adeyemi, esterno offensivo che si sta mettendo in mostra con la maglia del Borussia Dortmund e per il quale il mercato Juve aveva tentato un tentativo già la scorsa estate. Non è da escludere secondo Tuttosport un ritorno di fiamma. Stando a quanto si apprende nei giorni scorsi i bianconeri hanno riannodato i fili della trattativa con i rappresentanti del giocatore e restano alla finestra. Della serie: se il ragazzo vuole venire in Italia la Vecchia Signora c'è e ci proverà.