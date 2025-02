Iltempo.it - Addio al campo largo, botte da orbi tra Picierno e Pedullà: "Gente che inquina il dibattito"

Leggi su Iltempo.it

“Un'infiltrata dei fascisti nella sinistra”. E' così che Gaetano, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, aveva additato Pina, a sua volta eurodeputata ma del Partito democratico, a seguito delle parole di quest'ultima sul M5S e la Russia. E ora, sempre a L'Aria che Tira, trasmissione di La7 condotta da Parenzo in cui era intervenuto, è arrivata la risposta della dem: “Non ci siamo chiariti, ieri abbiamo avuto un incontro-confronto dove, insomma, abbiamo continuato a discutere. Io ho provato, per quel che posso, a riportare un po' la discussione sul merito. C'è unampio sulla rinascita dell'asse gialloverde, su un riavvicinamento di fatto tra Lega e M5S, anche sulla stampa. Basterebbe, peraltro, guardare i voti che vengono espressi all'interno del Parlamento europeo per capire che, molto spesso, il Movimento 5 Stelle e la Lega votano allo stesso modo.