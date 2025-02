Lanazione.it - Addio a Tina Quaranta. Imprenditrice d’altri tempi. Era l’anima del ’Granduca’

Montecatini (Pistoia), 20 febbraio 2025 – La città dicea MarMattaboni, da tutti conosciuta come, instancabile lavoratrice edel settore turistico dei pubblici esercizi con il marito Sandro. La donna se n’è andata a 77 anni, in seguito a una lunga malattia. Oltre al marito lascia anche i figli Andrea, ex consigliere comunale, e Paolo, oltre ai nipoti., originaria della Valtellina, era arrivata a Montecatini negli anni Ottanta, e subito si era distinta per la sua estrema professionalità, la cortesia, e la dedizione alla famiglia e al lavoro. Con il marito Sandro ha caratterizzato la città operosa, quella impegnata a lavorare nel modo migliore per soddisfare gli ospiti e mantenere gli standard di qualità a un certo livello. Un capitolo importante per l’economia e l’immagine cittadina è stato scritto senza dubbio anche da questa famiglia.