Arezzonotizie.it - Ad Arezzo la danza internazionale con "Dear Son" di Riva e Repele

Leggi su Arezzonotizie.it

Per la prima volta in scena dopo il debutto a Romaeuropa na riflessioneta sulla fragilità della vita e sulla forza dell'amore, anche nei momenti più bui della storia. Questo è “Son”, ultimo spettacolo deitori e coreografi Simonee Sashache andrà in scena domenica 23.