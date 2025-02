Lanazione.it - Ad Arezzo "Dear Son" di Riva e Repele, per la prima volta in scena dopo il debutto a Romaeuropa

, 20 febbraio 2025 – Per lainiluna riflessione danzata sulla fragilità della vita e sulla forza dell'amore, anche nei momenti più bui della storia. Questo è “Son”, ultimo spettacolo dei danzatori e coreografi Simonee Sashache andrà indomenica 23 febbraio ore 21.00 al Teatro Petrarca di(via Guido Monaco 12) nell’ambito del cartellone nato dalla sinergia tra Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Fondazione Guido d’e Comune di. Impostosi sulle scene internazionali con una cifra estetica che coniuga approccio teatrale e vocabolario neoclassico a un linguaggio e un’estetica fortemente contemporanea, il duo porta sul palcoscenico una storia di speranza in grado di trascendere le barriere del tempo e dello spazio, il ritratto di una famiglia scossa dalla perdita di un figlio partito per la guerra.