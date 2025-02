Europa.today.it - Ad AI Festival gli stati generali dell’Artificial Intelligence: appuntamento a Milano il 26 e 27 febbraio

Leggi su Europa.today.it

"Le grandi innovazioni tecnologiche come l'Intelligenza Artificiale sollevano interrogativi e la necessità di pratiche condivise in merito alla loro applicazione e integrazione. Eventi come AIrappresentano momenti di dialogo essenziali per delineare una visione condivisa e guidare lo.