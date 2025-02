Monzatoday.it - Action, la catena di negozi (con tanti articoli a 1 euro) apre in Brianza

Leggi su Monzatoday.it

, ladiconanche a meno di 1il suo primo punto vendita in provincia di Monza e. E per il primo store brianzolo ha scelto Lentate sul Seveso.L'apertura è in programma per la giornata di sabato e per la nuova attività si è puntato su uno staff.