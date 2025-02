Romatoday.it - Acilia, blitz dei carabinieri nel quartiere: pusher sale in auto e scappa

Leggi su Romatoday.it

Per evitare il controllo è salito in macchina e si è messo a scorrazzare nelSan Giorgio di. I, tuttavia, gli sono stati alle calcagna e lo hanno preso. L'uomo, un cittadino romano di 45 anni, è stato bloccato poco dopo la sua fuga. In casa nascondeva 600 grammi di.