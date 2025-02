Lecceprima.it - Accoltellamento per strada, la sentenza: “Fu tentato omicidio”. Inflitti 6 anni all’aggressore

TREPUZZI - Si chiude con un verdetto di condanna a seidi reclusione il processo che vedeva imputato Andrea Calò, il 33enne originario di San Pietro Vernotico (Brindisi), arrestato il 22 giugno del 2024 per l’di un coetaneo, avvenuto nei pressi di un bar, in via Edificio.