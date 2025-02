Triesteprima.it - Accoltellamento a Gradisca: imputato sotto shock durante l'interrogatorio

TRIESTE - Non ha fornito nuovi elementi al gipl'e versa ancora in uno stato diAlberto Bogaro, il 30enne che domenica ha accoltellato tre persone al Caffè Teatro did'Isonzo. Come riporta Telequattro, l'uomo non si è avvalso della facoltà di non rispondere.