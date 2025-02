Anteprima24.it - Accoltella il fidanzato della ex, 18enne ai domiciliari

Tempo di lettura: < 1 minutoArrestiper il giovane di 18 anni che alcuni giorni fa a Torre del Greco, in provincia di Napoli, hato un 20enne,sua ex, nei pressi di un pub. A deciderlo è stato il giudice Maria Concetta Criscuolo del tribunale di Torre Annunziata. Nei confronti del ragazzo (assistito dagli avvocati Andrea Scardamaglio e Antonietta Garzia) è stato emesso e notificato un provvedimento di fermo per il reato di tentato omicidio. La vittima venne accompagnata all’ospedale Maresca di Torre del Greco dove i sanitari riscontrarono la presenza delle ferite provocate da diversi fendenti, una delle quali ritenuta particolarmente grave. Sono stati i genitori del, che nel frattempo si era dileguato, a consegnare nel cuorenotte il figlio a una pattuglia dei carabinieri.