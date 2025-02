Sport.quotidiano.net - Academy, brutta batosta. Il derby è del Cesena

per la San Marinoin casa nelcon(5-0). Le titane incassano la terza sconfitta di fila e scivolano al terzultimo posto, stante la vittoria dell’Orobica sul campo della Vis Mediterranea. Ildegli ex mette grande zelo nell’evitare di farsi sorprendere come nella stagione passata. Le occasioni della San Marinosono poche e arrivano tutte nel secondo tempo, segnatamente nella prima mezz’ora, quando il piano della partita era già abbondantemente inclinato dalla parte bianconera. San Marino: Montanari; Larocca, Gardel, Congia (46’ Magni); Weithofer (46’ Pirini), Bertolotti (64’ Galli), Marchetti, Miotto (46’ Poli), Peare; Crocioni (46’ Battaglioli), Tamburini. A disp.: Gallesio, Ventura, Ciavatta, Giuliani. All.: Bragantini. Serie B (19ª giornata): Ternana-Brescia 2-1, Parma-Pavia 5-0, Freedom-Hellas Verona 1-0, Arezzo-Bologna (rinviata), Genoa-Lumezzane 0-1, Chievo-Res Roma 1-1, San Marino0-5, Vis Mediterranea-Orobica Bergamo 1-3.