A2a | Crescita del 18% nel Margine Operativo Lordo 2024 e Investimenti Record

A2a ha chiuso l'eserciziocon unpreliminare indel 18% a 2,33 miliardi di euro. Glihanno raggiunto quota 2,94 miliardi di euro, di cui 1,51 miliardi destinati adorganici e 1,43 miliardi ad acquisizioni e la posizione finanziaria netta è stata di 5,84 miliardi. È balzata del 33% la generazione di energia da fonti rinnovabili, che ha superato i 6TWh, mentre l'idroelettrico è cresciuto del 39% a 5,2 TWh, 1,5 in più rispetto al 2023. In aumento di 150mila unità la base clienti nel segmento energy retail. Secondo l'amministratore delegato Renato Mazzoncini ilè stato un anno di "fortissima, senza mai tralasciare il percorso verso la decarbonizzazione del paese". Il manager sottolinea poi che la chiusura dell'acquisto di Duereti da eDistribuzione (Enel) è stata "la più importante operazione sulle reti elettriche in Italia".