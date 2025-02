Bergamonews.it - A Zingonia uno striscione di solidarietà a Lookman. Oggi il confronto con Gasperini

Leggi su Bergamonews.it

. Riflettori puntati sul centro sportivo Bortolotti. È qui che giovedì 20 febbraio ci sarà il primotra Gian Pieroe Ademoladopo il pesante botta e risposta in merito al rigore calciato e sbagliato dal nigeriano martedì sera contro il Club Brugge.Alla ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo asarà presente anche la proprietà e la dirigenza nerazzurra. Il momento è delicato: le parti si incontreranno per cercare un chiarimento e risolvere senza strappi definitivi l’incomprensione tra i due.Alcuni tifosi hanno mostrato sostegno aposizionando unoall’esterno del centro atalantino: “Thanks Mola, non avere paura di tirare un calcio di rigore”. Chiaro il riferimento alla celebre canzone del 1982 di Francesco De Gregori (“La leva calcistica della classe ’68”), evidente la sentitaal calciatore dopo l’eliminazione.