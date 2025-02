Agi.it - A un arbitro straniero il derby di fuoco Galatasaray-Fenerbahce

AGI - Sarà il 45enne fischietto internazionale sloveno Slavko Vincic, reduce da Psv-Juventus, ad arbitrare il tesissimodi Istanbul tra, in programma lunedì prossimo. La decisione di affidarsi a unè stata presa per stemperare le accesissime polemiche tra i due club rivali. Ilallenato da Josè Mourinho insegue a 6 punti di distanza e farà visita ai rivali delallenati da Okan Buruk, un passato da centrocampista esterno nelle fila di, Besiktas e Inter. Ad attendere i gialloblu del tecnico portoghese ci sarà l'atmosfera incandescente del Rams Park, ex Ali Sami Yen. Lo Special One ha polemizzato spesso negli ultimi mesi contro un campionato turco che a suo dire "puzza di marcio", postando sui social immagini di presunti favori arbitrali ai rivali.