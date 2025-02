Lanazione.it - A tavola per "La cena del Baroni". Con un omaggio alla carta a calco

Torna, come da tradizione, “Ladel”, in programma domani, alle 20.30, al ristorante Mirage in via Zanardelli 12 a Viareggio. Sarà una serata dal titolo: “Un mondo dipesta” caratterizzata, oltre che dal al ricordo di Sergio– poeta del colore e dellapesta, che venne ribattezzato “Assessore alle Cene” per la sua passione di riunire aalmeno una volta all’anno tutti i costruttori dei carri e i loro affezionati più vicini –; da “Canta Carnevale” con musiche di Abramo Butrichi; da unad Antonio D’Arliano, pittore e carrista che ha raccontato attraverso la sua arte l’anima di Viareggio; da un intervento di Gionata Francesconi dal titolo “Fanta” e dal gioco a premi “di Giornale”. E sarà anche l’occasione per festeggiare il centenario dell’introduzione della, materiale che ha cambiato la forma e la storia del Carnevale di Viareggio.