A Stezzano un confronto con Nicola Lagioia, vincitore della 69ª edizione del Premio Strega

. Un approfondimento dei temiprevenzione,longevità e dell’invecchiamento attivo. Prosegue ail ciclo di incontri “Nutrire la vita – gustare, crescere, prevenire”, promosso dalla fondazioneCasa di Riposo VillaPace – in collaborazione con Comune die Ats Bergamo – e sostenuto da FondazioneComunità Bergamasca.Il ciclo è articolato in quattro serate con ospiti dal diverso profilo. Dopo la prima serata, con l’intervento del professor Silvio Garattini, il prossimo appuntamento è martedì 25 febbraio alle 20,30 nella sala Eden con lo scrittore69ªdelLo scrittore sarà protagonista di un incontro dal titolo “Nutrire la vita, o come la letteratura tiene insieme le persone”, unsul contributo di letteratura, arte e ricerca culturale per restare attivi, creativi e capaci di gustare ogni stagionevita lunga e in salute.