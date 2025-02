Quotidiano.net - "A Riad la Russia ha chiesto agli Usa il ritiro delle forze Nato dal fianco orientale”. Crescono i timori in Europa

Roma, 20 febbraio 2025 - Un terremoto, che a ogni ora produce nuove scosse. Mandando in soffitta l’ordine mondiale conosciuto negli ultimi 70 anni. Nell'incontro a, laavrebbeStati Uniti ildaldell'Alleanza, suscitando il timore nelle capitali europee che l'amministrazione Trump possa alla fine accoglierla per arrivare a un accordo di pace in Ucraina. A riportare la notizia è il Financial Times. Cristian Diaconescu, capo di gabinetto e consigliere per la difesa e la sicurezza nazionale del presidente romeno, ha dichiarato che la delegazione americana ha respinto la proposta, sottolineando però che non ci sono garanzie sul fatto che Washington non possa alla fine accoglierla. epa11907619's Allied Reaction Force (ARF) members prepare to take part in theExercise Steadfast Dart 25 at the Romanian camp in Smardan, near Galati, Romania, 19 February 2025.