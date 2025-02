A Milano congresso Ordine Biologi Lombardia per il World Obesity Day

Leggi su Ildenaro.it

(ITALPRESS) – In occasione del “Day” del 4 marzo, l’deidellaorganizza un importanteNazionale che si terrà il 4 e 5 marzo nei Chiostri di San Barnaba, a. IntitolatoDay Summit su obesità e microbiota, l’evento ha ricevuto il patrocinio di Università e importanti istituzioni scientifiche e rappresenta un’opportunità unica per professionisti e studiosi per confrontarsi sulle tematiche più attuali legate all’obesità, attraverso momenti di approfondimento scientifico e dibattito multidisciplinare. Un appuntamento di grande rilevanza che si preannuncia come punto di riferimento sia per il panorama scientifico sia per quello della divulgazione e della sensibilizzazione. La Giornata mondiale per la prevenzione dell’obesità e del sovrappeso è stata istituita nel 2015 dalla Federazione Internazionale per l’Obesità (IFO) per affrontare un tema che ancora oggi è di grande attualità.